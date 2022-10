Boom dei costi, calo di consumi, margini azzerati: da Mestre l'Sos della Fipe

"Dai valori alla sostenibilità. Dopo la mobilitazione, ora le proposte": questo il titolo del convegno che si svolto lunedì 10 ottobre nella sede di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia a Mestre, con l'organizzazione di Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi. Per parlare di dati e ricette anti-crisi sono intervenuti Massimo Zanon, presidente Confcommercio Unione Metropolitana Venezia, Roberto Calugi, direttore generale Fipe nazionale, Paolo Artelio, presidente Fipe Veneto, Andrea Chiriatti, area lavoro Fipe nazionale e Davide Rampello, giornalista che ha presentato la "Carta dei Valori della Ristorazione": un vademecum di valori e azioni condivise dalla categoria, che mette al centro aspetti come economia, comunità, cura, cultura, memoria, ambiente, festa e formazione. Fipe la sta promuovendo e facendo sottoscrivere sul territorio nazionale anche ai rappresentanti delle istituzioni locali.



Durante il dibattito Zanon e Artelio hanno sottolineato la necessità di offrire con urgenza un sostegno alla categoria, che vede aumentare in modo costante le fasce più fragili. Gli operatori della ristorazione, ha sottolineato in particolare Artelio, soffrono di continui aumenti di costi che stanno praticamente azzerando i margini di guadagno. Il direttore Calugi ha ricordato i numeri preoccupanti dell'aumento dell'energia, scaturiti da una indagine dell'ufficio studi Fipe su dati Infocamere. In media i costi energetici per un ristorante passano da 11.075 a 34.200 euro l'anno, mentre per un bar da 5.573 a 16.340 euro l'anno.





Rispetto ai livelli del 2019, inoltre, il settore ha cumulato perdite di consumi, nel biennio 2020-21, di almeno 52 miliardi di euro.



Dati su scala nazionale che fotografano i costi triplicati per un settore che, è stato ricordato, arrivava dal periodo di sofferenza per la pandemia e che ad esempio, nell'area metropolitana di Venezia, ha visto negli ultimi due anni la perdita di quasi un quarto di dipendenti (-24.1%).

Nella foto di live.comune.venezia,it un momento del convegno