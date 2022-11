Investimenti agevolati e due appuntamenti da non perdere su "Il Commercio Veronese"

E' online il numero di ottobre de "Il Commercio Veronese": in copertina le opportunità di investimento agevolato per le imprese, esaminate in diversi appuntamenti organizzati da Confcommercio Verona sul territorio, tra cui il convegno dello scorso 25 ottobre a Legnago dal titolo "Sinergie per valorizzare la pianura veronese". Nell'editoriale di apertura, invece, approfondimento sulle aspettative legate all'azione del Governo Meloni. A seguire, la presentazione di due appuntamenti da non perdere, entrambi in programma il 10 novembre: il convegno "Anticipare il futuro" promosso da Confcommercio Veneto, in programma la mattina, e la "Giornata dell'Albergatore Veronese" organizzata dalla Federalberghi Confcommercio scaligera, nel pomeriggio.



Altri articoli sono dedicati alla Festa per i 160 anni di Ronca, storico negozio di abbigliamento di Zevio, alle tante convenzioni a beneficio dei soci, al Campionato nazionale dei Giovani Macellai, la cui tappa di San Donà di Piave ha messo in luce due veronesi, Andrea Giuliatti e Marco Cecconato. Chiude il giornale la rubrica dedicata allo Sport.