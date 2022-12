Assemblea Assonologarda: Mosele confermata alla presidenza, gli obiettivi per la stagione 2023

Si è svolta martedì 6 dicembre nella sede di Confcommercio Affi, l’assemblea annuale di Assonologarda Verona, aderente a Confcommercio. L’incontro è stato aperto dall’intervento del presidente provinciale di Confcommercio Verona Paolo Arena, che ha fatto il punto sugli scenari del prossimo anno e sul dialogo avviato con la Regione Veneto relativamente alla costituzione dell’Autorità unica di gestione delle attività su aree demaniali. L’incertezza degli equilibri politici non ci è di aiuto ma, ha detto Arena, continuiamo a puntare l’obiettivo. La presidente Ilenia Mosele ha quindi relazionato sull’attività svolta: dall’attuazione del decreto sul diporto fino ai rapporti con Regione, Comuni, Forze dell’Ordine, Comunità del Garda.



Mosele ha inoltre messo a fuoco gli obiettivi per la stagione 2023: da una presenza più puntuale nei rapporti con i Comuni, al progetto per la formazione certificata del personale, utile in previsione delle gare di rinnovo delle concessioni che, pur nel clima di incertezza delle scelte politiche, sembrano comunque destinate ad arrivare.

L’assemblea degli associati ha provveduto anche al rinnovo di presidenza e consiglio direttivo: confermata Ilenia Mosele alla presidenza, affiancata da Andrea Speri in qualità di vicepresidente vicario, con ampia delega di rappresentanza. Il Consiglio Direttivo si è allargato per poter dare rappresentanza a tutte le attività che ormai fanno capo ad Assonologarda (locazione e noleggio natanti, vela e kite, locazione pedalò e sup, gestione punti di ristoro, spiagge e porti turistici).

Sono pertanto entrati a far parte del consiglio di categoria Maria Rigoni, Alice Marchi, Andrea Farina, Patrick Planatscher, Claudio Peroni, Giulia Seppi, Alessandro Migliaccio, Gianantonio Fratucello.

Si confermano quali riferimenti operativi Ferdinando Marchi, funzionario responsabile e Lisa Dal Collo, referente sul territorio gardesano.