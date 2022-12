Ristoranti che passione, presentata la guida 2023

La ristorazione di qualità in una pubblicazione innovativa e di pregio: è disponibile la Guida 2023 “Ristoranti Che Passione” giunta alla 15° edizione. Curata dall’editore Riccardo Penzo, fa il punto sulle novità del circuito con 150 ristoranti selezionati su prova diretta. Segno distintivo che accomuna questi locali è la passione espressa in sala, oltre alla professionalità della cucina. I ristoranti veronesi selezionati sono in tutto 23, tra cui anche nuove proposte culinarie che si adattano all’evoluzione della ristorazione provinciale, come l’Hosteria Moderna di San Bonifacio e Inki Makisushi Restaurant di Verona.

“Una Guida innovativa – dichiara Paolo Artelio, presidente provinciale e regionale di FIPE Confcommercio, associazione che patrocina l’iniziativa – capace di valorizzare alcune tra le migliori tavole veronesi e venete. È importante far conoscere quei gestori illuminati che hanno fatto della loro passione per l’accoglienza un’esperienza da provare”.

Nei giorni scorsi la Guida, patrocinata dal Consiglio Regionale è stata presentata a Vicenza, dove una menzione Speciale “Che Passione alla Miglior Ricerca sui Lievitati” è andata a Renato Bosco della pizzeria "Renato Bosco Pane Pizza Passione" di San Martino Buon Albergo. Premiato per il “Miglior Servizio Che Passione” il veronese San Marco di Arcole condotto dallo chef Stefano Meneghello e da Francesca Trezzolani in sala.

Nella stessa occasione sono stati assegnati i seguenti riconoscimenti:

Miglior Sommelier AIS Veneto del circuito, a Ottavio Venditto del Ristorante Glam di Enrico Bartolini a Venezia (Venezia);

Miglior Cibo Che Passione lo troviamo al Casanova di Cassola (VI) di Costantino Kacelano

Miglior Ambiente Che Passione va a Le Vescovane di Longare (VI) di Rita Savoia, Giovanni Sandri e chef Davide Pauletto

Miglior Locale Che Passione per qualità e prezzo è Mora di Sandrigo (VI) di Giovanni De Cani

Miglior Locale Che Passione in assoluto è Bacaro il Gusto di Fossò (VE) di Alessio Boldrin, chef cresciuto proprio in un locale del bassanese

Menzione Speciale al Talento Emergente Che Passione va allo chef Stefano Mocellin del Ristorante Al Padovanino di Padova (PD)

Menzione Speciale Che Passione al Miglior Locale 2022 sulle segnalazioni gastronomiche di giornalisti e collaboratori, va al Ristorante Valbruna di Limena (PD) condotto dallo Chef Pietro De Martino rientrato dopo esperienze internazionali ai massimi livelli

Premio Samara assegnato alla Miglior Ricerca per un menù sensibile alle intolleranze alimentari va al Ristorante Incàlmo di Este (PD) di Michele Carretta e Ricardo Scacchetti, in cucina Francesco Massenz e Leonardo Zanon

Premio Locale Che Passione più votato dagli iscritti va al Ristorante Ai Canonici di Stefania Mattiello di Barbarano (Vicenza)

Grazie alla nuova App 3.0 per cellulari, l’ebook provinciale e il cartaceo illustrato, la Guida riesce ad attrarre giovani e appassionati di gastronomia di ogni età. L’App è gratuita da scaricare andando suapp.chepassione.eu, mentre la Guida cartacea si trova nelle migliori librerie a partire da 60 euro. La membership Card per ottenere le promozioni nei ristoranti si attiva in pochi secondi sul Sito o dall’App.

Sono disponibili anche diverse edizioni ebook sempre suwww.chepassione.eu: dalla più completa con 9 provincie (tutto il Veneto fino a Brescia e Trieste) alla più economica provinciale a partire da 40 euro, sempre con Membership Card valida un anno reale dal momento della registrazione.

Eventi e recensioni completano il sito web, che è stato premiato negli anni scorsi miglior .EU d’Europa ai Web Awards .EU di Bruxelles.