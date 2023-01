Immatricolazioni di auto in calo di oltre il 18% nel 2022 in provincia di Verona

Bilancio in rosso per i concessionari di automobili della provincia di Verona nel 2022: Il numero delle immatricolazioni di autovetture e fuoristrada, rispetto al 2021, è infatti calato del 18,40%, una percentuale peraltro migliore rispetto alla media regionale (-20,44%). Sono state in tutto 17.925 le immatricolazioni nel territorio scaligero (88.351 in Veneto), contro le 21.968 dell'anno precedente (111.047 il dato regionale).



L'ultima parte dell'anno, però, ha evidenziato una ripresa: a dicembre sono state 1.313 le nuove auto vendute nel Veronese (il 19,45% del totale regionale), contro le 1.298 dell'ultimo mese del 2021, con un raffronto positivo di 15 unità.