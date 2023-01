Come va la tua azienda? Ultimi giorni per rispondere al nostro questionario economico-occupazionale!

Ultimi giorni per rispondere al questionario economico-occupazionale riferito al secondo semestre 2022: in questo difficile momento storico, Confcommercio Verona, in un’ azione congiunta con tutte le Confcommercio del Veneto, ritiene infatti importante continuare a misurare e quantificare lo stato di salute delle imprese dei settori rappresentati con dati oggettivi. L’obiettivo, ancora una volta, è quello di poter disporre di informazioni a supporto della costante azione sindacale condotta dall’Associazione a favore delle aziende rappresentate.



Ecco allora che torna la periodica rilevazione dell’andamento economico-occupazionale delle imprese del Terziario, riferita al secondo semestre 2022, con il breve questionario on-line che vi chiediamo di compilare dedicandoci pochi minuti del vostro tempo.



Il questionario è accessibile cliccando qui



Al termine dell’elaborazione dei dati (che avverrà in forma aggregata e anonima), potrete ricevere i risultati della rilevazione indicando volontariamente un vostro recapito e-mail. Confcommercio Verona ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione.