Il Commercio Veronese, la prima copertina dell'anno è per il turismo

E' uscito ed è disponibile online il primo numero del 2023 de "Il Commercio Veronese" con la copertina dedicata al turismo, "L'oro di Verona". Un settore strategico per il comparto economico-produttivo così come per la forza lavoro: nel terzo trimestre del 2022 ben tre lavoratori dipendenti su quattro operavano infatti in aziende di questo ambito, come è emerso dall'analisi “Percorsi per il settore turistico veronese, lente di ingrandimento sui territori della Destination Verona & Garda Foundation” realizzata nell'ambito di una collaborazione con la Fondazione Giuseppe Toniolo della Diocesi e con il contributo della Camera di Commercio scaligera. Il mensile riferisce poi della presentazione di Verona Tourism Bureau e degli eventi in programma a febbraio e pubblica i più recenti dati della Fipe sul trend dei pubblici esercizi, purtroppo in calo.

Il sentiment delle aziende, tuttavia, migliora, come emerge dal Questionario economico occupazionale riferimento al secondo semestre 2022 condotto in tutto il Veneto da Confcommercio, ma sarà comunque un anno difficile, come scrivono nell'editoriale il presidente provinciale dell'Associazione Paolo Arena e il direttore generale Nicola Dal Dosso. Confcommercio c'è, e supporta le imprese associati con servizi e convenzioni sempre più estesi e convenienti.

Completano il sommario del numero di gennaio il ricordo di Antonio Accordini, storico dirigente Confcommercio, le ultime novità normative e la rubrica di sport.

CLICCARE QUI PER ACCEDERE AL MENSILE