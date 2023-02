Bando regionale per Pmi a prevalente partecipazione femminile e professioniste

La Regione Veneto, con DGR n. 115 di ieri, 6 febbraio 2023, ha approvato il “Bando per l’erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile e alle Professioniste. Anno 2023”, che sarà pubblicato nei prossimi giorni.

La dotazione finanziaria del bando è di 2,3 milioni di euro, di cui 500.000 sono riservati alle professioniste, sia lavoratrici in forma singola, che associata o societaria. Il testo del bando, non ancora disponibile, ricalcherà le linee del precedente Bando del 2021, che in sintesi riportiamo di seguito, per una Vostra prima valutazione e per iniziare l’eventuale acquisizione di preventivi.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 10.00 di giovedì 16 febbraio 2023 fino alle ore 12.00 di mercoledì 8 marzo 2023.

Con riserva di integrare e perfezionare la presente appena avremo il testo definitivo del bando, nel frattempo proponiamo una sintesi dei principali riferimenti del bando 2021:

Beneficiari:

Micro, piccole e medie imprese femminili (PMI) dei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio, e dei servizi, intese anche come professioniste, sia lavoratrici in forma singola, che associata o societaria (per specifiche puntuali attendere la prossima comunicazione).

Cosa finanzierà:

Sono ammissibili le spese relative a (per specifiche puntuali attendere la prossima comunicazione):

b) arredi nuovi di fabbrica;

c) negozi mobili;

d) mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale;

e) azioni di digitalizzazione;

f) realizzazione di sistemi di e-commerce;

g) brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche, campagne promozionali anche sui social network (agevolabili nel limite massimo di euro 3.000,00).

Presentazione domanda:

dalle ore 10.00 di giovedì 16 febbraio 2023 fino alle ore 12.00 di mercoledì 8 marzo 2023.

Per avere le informazioni di dettaglio e per avere subito l'assistenza alla presentazione della domanda, restate in collegamento con Confcommercio Verona oppure inviate una mail a: