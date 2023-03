Abinconf Verona organizza un corso per amministratori condominiali

L’Associazione Abiconf Verona aderente a Confcommercio Verona organizza, con la collaborazione di Abiconf Lombardia Est (Amministratori Beni immobili di Confcommercio) e APPC sede di Brescia e Bergamo, un corso di formazione iniziale abilitante della durata di 73 ore ai sensi del Decreto Ministero della Giustizia 13/08/14 n.140: prenderà il via il prossimo 14 marzo.

Il DM 140/12 prevede che gli amministratori condominiali per poter esser abilitati a svolgere la professione, salvo le limitate eccezioni temporanee previste dalla normativa debbano frequentare, un corso iniziale abilitante di almeno 72 ore annualmente (art. 5 DM 140/12). Debbono inoltre adempiere alla formazione periodica annuale di almeno 15 ore.

La disposizione relativa ai requisiti previsti per l’esercizio della professione di amministratore di condominio e dell’obbligo formativo, in caso di società, si applicano, ai sensi del comma 3 art. 71 bis disp. att., anche ai soci illimitatamente responsabili, agli amministratori e ai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.



Il corso programmato è finalizzato a consentire l’adempimento degli obblighi formativi ricorrenti di cui al comma 1 lettera g) dell’art. 71 bis disp. att.

La durata e i contenuti del corso rispondono ai requisiti di cui all’art. 5 del D.M. 140/14, sia i formatori, che il responsabile scientifico, hanno qualifiche professionali, curriculi e formazione conforme ai criteri indicati dal citato decreto.



Il corso si svolge in forma telematica secondo il calendario allegato, salvo l’esame finale che si terrà presso la sede che verrà individuata dal responsabile scientifico.



Il corso è valido solo se sono state seguite tutte le lezioni e se si è superato, con esito positivo, l’esame finale. Le lezioni verranno registrate e ciò permetterà con le modalità concordate con il responsabile scientifico il recupero di quelle a cui non si è partecipato.



La partecipazione alle lezioni, per l’intera durata, verrà accertata dal responsabile scientifico o suo incaricato attraverso mezzi informatici di controllo o chiamate telefoniche random di verifica ad un numero telefonico che il corsista avrà preventivamente indicato e dal quale si impegna a rispondere. La stessa verifica verrà messa in atto per le lezioni di recupero.



Regolamento

Il corsista dovrà presentare domanda di iscrizione su modulo allegato.

In caso di interruzione del flusso di trasmissione della lezione il corso verrà interrotto e ripreso appena possibile per consentire un utile proseguimento della lezione.



Il calendario e i relatori potranno essere modificati dal responsabile scientifico previa comunicazione mail ai corsisti da inviarsi almeno 2 giorni prima della data della singola lezione calendarizzata e oggetto di modifica.



Il corsista dovrà disporre di idonea banda internet che consenta un valido e continuo collegamento sia video che audio e fornirà, all’atto della iscrizione, un numero telefonico a cui dovrà rispondere nel corso della lezione per permettere la verifica della partecipazione in modalità di attenzione critica.



Nel corso delle lezioni potrà essere indicato un codice, il corsista prenderà nota dei vari codici e li invierà tramite un messaggio WhatsApp. Il numero di telefono a cui inviare i codici è il seguente: 3807433918 (telefono NON ATTIVO per altre comunicazioni). Verrà creato in WhatsApp un apposito gruppo con i numeri telefonici dei corsisti.



Alla fine del corso, superato l’esame finale, verrà rilasciato attestato di frequenza con profitto valido ai fini di cui al D.M. 140/12.

Il costo del corso è di euro 280,00+ IVA da pagare una volta accetta la domanda alla sede di appartenenza su c.c. bancario che verrà comunicato.



Al corsista verrà fornito materiale didattico ad eccezione del testo: Manuale per i corsi di formazione iniziale degli amministratori di condominio- ed. Tribuna Juris costo 30 euro.

CLICCARE QUI PER IL CALENDARIO DEL CORSO





CLICCARE QUI PER IL PROGRAMMA

CLICCARE QUI PER IL MODULO D'ISCRIZIONE