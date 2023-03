"Il Commercio Veronese": dati, trend e aspettative delle imprese del terziario di mercato

L'analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio sulla demografia d'impresa nei centri urbani, da cui emerge che, anche a Verona, aumentano le attività di alloggio e ristorazione a discapito delle attività commerciali, è il tema di copertina dell'ultimo numero de Il Commercio Veronese. Nei centri storici calano le attività tradizionali e progrediscono i servizi; in generale, il tessile-abbigliamento si conferma tra i settori più in crisi, le librerie tengono le posizioni. E sempre a proposito di dati, sul mensile di Confcommercio Verona viene riportato l'esito del Questionario economico-occupazionale del secondo semestre 2022 riferito al Veneto: il terziario della nostra regione e della provincia si conferma ad alti livelli in termini di fiducia e resilienza, ma l'effetto-inflazione preoccupa.

Nel sommario altri temi di attualità come i plateatici nella città capoluogo e il tax credit energia; spazio poi alle convenzioni, al Bando per le PMI a prevalente partecipazione femminile, all'attività delle categorie, allo Sport veronese.

