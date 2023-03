Lavoro nel turismo, il 28 marzo in Gran Guardia incontro domanda-offerta

Il 28 marzo in Gran Guardia domanda e offerta di lavoro si incontrano grazie all’iniziativa promossa dal Comune di Verona in collaborazione con l'Ente bilaterale del Turismo. Saranno presenti 20 aziende veronesi che illustreranno le caratteristiche di 60 posti di lavoro nell’ambito dei settori turistico e della ristorazione, dove la mancanza di personale e manodopera qualificata è oggi più che mai un problema. Alla base dell’iniziativa l'importanza di tutelare trasparenza e regolarità contrattuali, a discapito della piaga del lavoro sommerso. Il settore turistico di Verona e provincia cerca lavoratori da inserite nei diversi ambiti. Cuochi, camerieri, receptionist, addetti alle pulizie e baristi, da impiegare per la stagione estiva con contratti di vario tipo.

Secondo i dati Istat relativi al 2022, gli occupati nel settore turistico in tutta la provincia di Verona sono stati 73 mila, il 17% del totale (416 mila). Ad oggi, le persone senza lavoro sono circa 13 mila.

Alla luce di questi numeri, dei dati ufficiali di Veneto Lavoro che evidenziano una tendenza positiva per l’anno in corso e della difficoltà di reperimento di addetti e figure professionali certificata da Excelsior Unioncamere, il Centro per l’Impiego di Verona in collaborazione con l’Assessorato al Lavoro scaligero e con l’Ente Bilaterale del Turismo del Veronese, organizzano una giornata dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Un vero e proprio recruting day, con l’obiettivo di far incontrare le imprese alla ricerca di personale con i candidati in cerca di una nuova occupazione.

L’appuntamento è per martedì 28 marzo in Gran Guardia. Qui le imprese incontreranno i candidati alla ricerca di lavoro in hotel, ristoranti, bar, pizzerie e in generale aziende scaligere operanti in ambito HoReCa aderenti all’Ente Bilaterale del Turismo del Veronese.

A partire dalle ore 8:30 i candidati, preselezionati dagli operatori del CPI e dal Servizio Politiche del lavoro del Comune di Verona sulla base dei curricula e delle richieste delle imprese, potranno incontrare le aziende e svolgere colloqui conoscitivi per le oltre 50 posizioni di lavoro disponibili, tra cui addetti alla reception, cuochi e aiuto cuochi, camerieriai piani,barman e baristi etc.

disoccupate interessate a partecipare alle preselezioni possono candidarsi online sul portale ClicLavoro Veneto, utilizzando il servizio IncontraLavoro Turismo Verona” sono pubblicate le offerte a cui è possibile candidarsi con la descrizione dettagliata dei profili ricercati. I candidati ritenuti idonei saranno invitati a svolgere il colloquio di selezione. Le persone, utilizzando il servizio Centro per l’Impiego Online alla sezione “ IncontraLavoro ”. All’interno dell’evento "” sono pubblicate le offerte a cui è possibile candidarsi con la descrizione dettagliata dei profili ricercati. I candidati ritenuti idonei saranno invitati a svolgere il colloquio di selezione.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro per l’Impiego di Verona (tel. 049-744 8041) e il Servizio Politiche del Lavoro del Comune di Verona (tel. 045 807 8782).

“Alla luce di quanto visto l’anno scorso, ovvero della difficoltà delle aziende del settore del turismo e dell’alberghiero nel reperire personale, viene proposta questa importante iniziativa che permette agli interessati di dare e ricevere informazioni in modo chiaro e trasperante- spiega l’assessore alle Politiche del Lavoro Michele Bertucco-. Vuole essere un punto di partenza, l’obiettivo è proseguire al collaborazione con Veneto Lavoro anche su altri settori lavorativi, per far sì che Verona diventi capofila nel dare risposte in termini di occupazione. Crediamo siano importanti non solo le informazioni sul tipo di lavoro ma anche sulle tutele e il rispetto dei contratti”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Verona, è organizzato dal Centro per l’Impiego di Verona in collaborazione con l’Assessorato al Lavoro scaligero e con l’Ente Bilaterale del Turismo del Veronese, organismo di derivazione contrattuale costituito dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali operanti nell’ambito del turismo della provincia di Verona a favore dello sviluppo delle imprese e dei lavoratori, sostenendone la formazione, la professionalità e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

“Dai dati sul mercato di Lavoro, ogni 100 posti di lavoro disponibile, 50 si fa fatica a trovarli, 25 non si trovano per ragioni demografiche e altri 25 per mancanza di competenze – ha detto il direttore di Veneto Lavoro Tiziano Barone - La fotografia della situazione veronese, alla luce dei più recenti i dati ISTAT è rassicurante, con 416.000, occupati totali in provincia di Verona, di cui solo nel turismo 73.000, pari al 17 per cento del totale, per un tasso di occupazione del 68,3 per cento. A livello regionale, attraverso i Centri per l’impiego, mettiamo a disposizione 6.000 posti di lavoro al mese, che riusciamo a coprire solo grazie alle Politiche Attive che ci aiutano a rimettere in gioco le competenze. Obiettivo di queste fiere del lavoro è proprio quello di incrociare in modo diretto domanda e offerta, tenendo conto dei cambiamenti degli ultimi anni, primo tra tutti che sono i candidati e soprattutto i giovani a scegliere l’occupazione. Da qui la necessità dei datori di lavoro di puntare sull’attrattività e sul welfare, indispensabili per l’equilibrio tra vita lavoro e vita privata. Come sistema dei Centri per l’impiego della Regione Veneto siamo a disposizione di persone, imprese e intermediari e ben lieti di proseguire la collaborazione con il Comune di Verona”.

“La mission dell’Ente Bilaterale del turismo veronese è quella di incrociare domanda e offerta, tenendo presente che per Verona l’ambito del turismo è senza dubbio uno dei settori trainanti dell’economia del territorio – ha detto la presidente EBT Graziella Belligoli-. Abbiamo raccolto le richieste di 20 aziende, per 60 posti di lavoro disponibili, un’occasione anche per chi, come giovani e universitari, vogliono fare un’esperienza lavorativa stagionale”.

Il vicepresidente EBT Giacomo Zambelli ha ricordato le modalità di svolgimento della giornata, con ciascuna azienda che farà tre colloqui di lavoro, le offerte riguardano la città ma anche zone della provincia come Legnago e San Bonifacio.