"Sistema Confcommercio opportunities business tour" il 18 aprile fa tappa a Bussolengo

Nuovo appuntamento con "Sistema Confcommercio: opportunities business tour", il ciclo di incontri organizzati dall'Associazione sul territorio provinciale per fare il punto sui "Servizi Confcommercio e Confiditer - Credito d'imposta" disponibili per le imprese, oltre che sulle opportunità offerte dalla confederazione più rappresentativa del terziario di mercato. La prossima tappa è in programma martedì 18 aprile 2023, alle 14.00 a Bussolengo, presso la Sala Civica della Biblioteca Comunale, piazzale Vittorio Veneto, 10. Interverranno Paolo Caldana e Sandra Hreiz di Confcommercio Verona e Alberto Maddinelli di Confiditer.

CLICCARE QUI PER VISUALIZZARE LA LOCANDINA





Vi aspettiamo!

Per iscriversi cliccare qui https://forms.gle/ADD2hb1vjezDekUm9



Per informazioni:

Sandra Hreiz, 3451769676 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.