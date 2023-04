Le nuove sfide dell'ortofrutta in un convegno di Fruitimprese Veneto venerdì a Veronamercato

Fruitimprese Veneto organizza venerdì 14 aprile alle ore 17:00 il convegno "L’impresa del futuro. Ortofrutta, le nuove sfide", che si svolgerà nella Sala Verde di Veronamercato, in via Sommacampagna 63/e. Un "legal question time" in cui gli esperti risponderanno alle domande sulle questioni più critiche del settore ortofrutticolo. Intervengono: avv.to ANDREA SIROTTI GAUDENZI, autore di trattati in tema di proprietà intellettuale e diritto delle nuove tecnologie; avv.to GUALTIERO ROVEDA, consulente Fruitimprese, giornalista pubblicista, autore di pubblicazioni giuridiche in materia di diritto d’impresa e del lavoro.

L'evento è gratuito ed aperto a tutti, previa conferma di partecipazione alla seguente mail: