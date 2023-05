Turismo, bando regionale da due milioni di euro per i club di prodotto

La Giunta della Regione Veneto ha approvato il secondo bando di finanziamenti della nuova programmazione del Programma Operativo FESR 2021-2027 per il settore turistico (azione 1.3.9) “Bando per il consolidamento di club di prodotto costituiti nella forma di reti di imprese già beneficiarie di misure POR FESR 2014-2020”. Le domande potranno essere presentate dalle ore 10,00 del 27 aprile fino alle ore 17.00 del 27 giugno 2023: Confcommercio Verona tramite gli esperti di CONFIDITER è disponibile per ogni approfondimento e per l’assistenza nella presentazione della domanda.

La sintesi:

Dotazione finanziaria:

· 2 milioni di euro.

Soggetti ammissibili

· per questa prima edizione “Club di prodotto” costituiti nella forma del contratto di rete e beneficiari, senza aver rinunciato al beneficio, di uno dei bandi della misura 3.3.4. B del POR FESR 2014-2020;

· sono ammesse a sostegno le Reti composte da almeno 12 PMI. Di queste: almeno 1/3 delle imprese partecipanti alla Rete deve essere composto da strutture ricettive (come definite dall’articolo 23 della l.r. 11/2013) e almeno metà del totale delle imprese partecipanti alla Rete deve avere un’unità operativa attiva in comuni aderenti a un’Organizzazione di Gestione delle Destinazioni (OGD);

· almeno un’impresa culturale.





Interventi ammissibili

- analisi di mercato sull’evoluzione della domanda, attività di benchmark con buone prassi, formazione, adozione di strumenti innovativi;

- consolidamento del club di prodotto, anche attraverso l’acquisto e la realizzazione di “beni di club” e/o la condivisione di servizi specialistici, la gestione e le attività di marketing networking, dynamic packaging, a favore delle imprese aderenti al club a beni strumentali alle diverse tipologie di club;

- potenziamento delle figure professionali (assistenza tecnico specialistica) di supporto al club di prodotto per migliorare il coordinamento tra le imprese aderenti e nel rapporto con la domanda di mercato.

- i progetti saranno realizzati in conformità con gli ambiti tematici e le traiettorie individuate nella Strategia di specializzazione intelligente (S3) con particolare riferimento alle traiettorie relative a cultura e creatività e a destinazione intelligente.





Il bando completo potete trovarlo a questo link:

https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/cronoprogramma-bandi-21-27





Per informazioni e per le pratiche contattare: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – tel. 045.956764