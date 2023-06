Frecce tricolori, ospiti d'eccezione e rete commerciale coinvolta per la Prima Areniana del Centenario

Venerdì 16 giugno Verona vivrà una serata speciale, con la celebrazione di due centenari: quello del Festival Areniano e quello dell'Aeronautica Militare. L'occasione sarà la "prima" dell'Arena Opera Festival, l’Aida di Giuseppe Verdi, la quale sarà anticipata, alle ore 21, dal volo delle Frecce Tricolore. Il tutto, verrà trasmesso in diretta dalla Rai in mondovisione. E' attesa la conferma della presenza, sul palco reale, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre è già certa quella del ministro Gennaro Sangiuliano. Madrina d’eccezione, come scrive il Corriere del Veneto di oggi, sarà Sophia Loren: lo ha annunciato il sottosegretario alla Cultura con delega per la musica e lo spettacolo Gianmarco Mazzi, per anni al vertice di Arena di Verona srl in una conferenza stampa che si è svolta ieri a Roma.

Protagonisti dell’evento culturale più importante dell’estate saranno il regista Poda, il direttore musicale Armiliato, l’orchestra e il coro dell’Arena, artisti di fama internazionale. "Il cast dà il senso dell’importanza di questo evento - ha aggiunto Mazzi -, celebrato anche dall’emissione di un francobollo di Poste italiane e dallo spettacolo iniziale della Pattuglia acrobatica nazionale dell’Aeronautica militare che nel 2023 compie cent’anni".





La Rai schiererà 19 telecamere in alta definizione, 5 mezzi speciali, 72 microfoni nella buca dell’orchestra, altri 16 microfoni dedicati ai solisti e 8 microfoni ambiente per il pubblico.

"Il centesimo festival è un punto di arrivo - ha detto Damiano Tommasi, sindaco di Verona e presidente di Fondazione Arena -, ma vogliamo che sia anche un punto di partenza e che la mondovisione contribuisca a promuovere la manifestazione a livello internazionale. Il festival deve essere di tutti, e la squadra che lo rende possibile deve scendere in campo coesa".



Il ministero della Cultura ha dato il patrocinio alla stagione stanziando un milione per sostenerla. "È una festa per tutta Italia - ha sottolineato la sovrintendente Cecilia Gasdia -. L’opera è il primo grande made in Italy e il primo progetto multimediale mai inventato".



In vista dello storico appuntamento, Confcommercio Verona ha chiamato a raccolta la rete commerciale: negozi, strutture ricettive e pubblici esercizi cittadini proporranno vetrine a tema e una esposizione di cimeli forniti dalla stessa Aeronautica Militare e dalla Fondazione Arena, in un connubio che consentirà di far puntare i riflettori e valorizzare due eccellenze italiane che tagliano il traguardo dei 100 anni.

La prima areniana, inoltre, sarà visibile in quattro quartieri cittadini grazie ad altrettanti maxischermi.

-