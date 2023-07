Danni da maltempo: Castelnuovo, Lazise e Peschiera avviano una raccolta informazioni

La Regione Veneto ha avviato le procedure per richiedere al Governo lo stato di calamità naturale per l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito i territori del basso lago. Questo è il passaggio fondamentale affinché Regione e Stato possano riconoscere dei contributi straordinari ai cittadini ed alle imprese che hanno subìto danni. Al momento, tre amministrazioni comunali (Castelnuovo del Garda, Lazise, Peschiera) hanno avviato una raccolta delle informazioni dei danni subiti, utile per le successive richieste di contributi qualora il Governo riconoscesse lo stato di calamità.



Confcommercio Verona invita gli imprenditori a trasmettere al più presto (entro il 31 luglio 2023 ore 16 per il Comune di Peschiera) la comunicazione dei danni subiti, compilando i moduli per attività produttive che trovate ai seguenti link:

Precisiamo che le Amministrazioni comunali fungono per questa specifica azione solamente da tramite. L’avviso è finalizzato, per il momento, alla prima ricognizione dei danni subiti al fine di istruire la richiesta di calamità naturale che verrà inoltrata agli Enti superiori.

