Campagna Nastro Rosa Airc, iniziativa gratuita per commercianti ed esercenti: aderisci anche tu!

Confcommercio Verona sottopone all'attenzione degli associati la richiesta di collaborazione di Fondazione AIRC per la ricerca, per una iniziativa volta a sensibilizzare le attività commerciali sull'importanza della prevenzione e della ricerca oncologica. La manifestazione denominata Campagna Nastro Rosa AIRC si svolgerà a livello nazionale nel corso del mese di ottobre 2023: prevede la ricezione completamente gratuita, da parte degli esercenti aderenti, di un kit contenente 50 spillette Nastro Rosa da poter distribuite durante il mese di sensibilizzazione ai clienti, a fronte di una donazione di 2 euro.



Si tratta di una spilletta metallica che rappresenta il fiocco rosa, divenuto simbolo universale della lotta al tumore al seno.

Una volta data l'adesione, un incaricato dell'AIRC, entro il 30 settembre 2023, consegnerà ad ogni esercizio commerciale un “kit” costituito da:

n. 50 spillette Nastro Rosa

n. 50 leaflet informativi da consegnare unitamente a ciascuna spilletta

n. 1 adesivo da pavimento

n. 1 locandina in formato A3 personalizzabile

n. 1 box “Scatola espositore” all’interno della quale collocare le spillette e le donazioni raccolte



I fondi raccolti, che l’esercente al termine del periodo dovrà semplicemente versare alla Fondazione AIRC alle coordinate bancarie indicate nel regolamento, serviranno interamente a finanziare la ricerca oncologica contro il tumore al seno.





I riferimenti per l'adesione sono:

Marco Morellato - telefono 045/8250234 - mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

della Fondazione AIRC - Comitato Veneto e Trentino Alto Adige

Via Gaetano Trezza 30 - 37129 Verona

Cliccare qui per compilare il modulo di adesione