La cultura vale 1,6 miliardi di euro per Verona, oltre 4.500 le imprese del settore

Il settore produttivo culturale veronese vale 1,6 miliardi di euro con 4.554 imprese, impiega 27mila persone ed è in crescita del 7,3% rispetto al periodo pre-pandemico. Il settore a Verona, secondo il Rapporto 2023 “Io sono Cultura”, realizzato da Fondazione Symbola e Unioncamere, esprime il 5,3% del valore aggiunto provinciale. Il dato delle attività strettamente inerenti alla sfera culturale e creativa come architettura e design, comunicazione, audiovisivo e musica, videogiochi e software, editoria e stampa, performing arts e arti visive, patrimonio storico e artistico, è stato pari a 958,3 milioni di euro; la ricchezza legata alle attività “creative driven” cioè attività economiche che, pur non rientrando direttamente nei settori culturali e creativi, contribuiscono all’arricchimento culturale del territorio, attraverso la presenza di profili professionali che hanno un ruolo significativo nella filiera, è stata invece di 702,3 milioni di euro.



Nella graduatoria regionale il Veneto, con oltre 8,5 miliardi tra attività core e creative driven, il 5,4% della ricchezza complessivamente prodotta dall’economia delle sette province e 140 mila occupati, segue il Lazio che genera 14,3 miliardi e la Lombardia con 26,3 miliardi. Il Veneto è specializzato in diversi comparti delle industrie creative, si trova seconda a livello nazionale nell’architettura, sesta nella comunicazione e nel branding, quinta nel design.



Nella classifica delle prime 20 province per peso del valore aggiunto del Sistema Produttivo Culturale e Creativo nell’economia locale, la prima veneta è Venezia che si trova all’ottavo posto. Padova è piazzata al nono, Vicenza al dodicesimo, Treviso, diciannovesima e chiude Verona. A livello assoluto nella classifica della prime venti province per valore aggiunto e occupazione del Sistema Produttivo Culturale e Creativo, Venezia è quattordicesima tra le prime venti province per valore aggiunto e occupazione con 1.446 milioni e 24.525 di valore aggiunto.



Segue Padova con 1.845 milioni di valore aggiunto e 29.126 occupati; poi Verona con 1.660 milioni di valore aggiunto e 26.818 occupati; Vicenza con 1647 milioni di valore aggiunto e 26.229 occupati e chiude Treviso con 1.510 milioni di valore aggiunto e 25.089 occupati. Le prime tre città nella classifica sono Milano con 16,5 miliardi di valore aggiunto, e un’incidenza del 17,4% sul totale nazionale, Roma con 13,18 miliardi, con un’incidenza del 13,8% e Torino con 5,1 miliardi, 5,4%

Fonte foto: Fondazione Arena/Ennevi