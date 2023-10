Numeri e attività in crescita per gli Enti bilaterali del commercio e del turismo

Cresce il peso specifico degli Enti Bilaterali del commercio e del turismo che fanno capo a Confcommercio Verona e sindacati dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil: archivato positivamente un 2022 in cui è avvenuta la "storica" fusione per incorporazione dell’Ente Bilaterale del Turismo Gardesano nell’Ente Bilaterale del Turismo del Veronese, alla fine di quest'anno saranno poco meno di 10mila le aziende iscritte (6mila all'Ente bilaterale del commercio e dei servizi, oltre 3.500 all'Ente bilaterale del turismo), con un incremento del 20% sull'anno precedente.

Sono 2.748 le ore formative finanziate per il 2023 per un importo di 850 mila euro (90 mila euro in più del 2022); oltre 300 i corsi che, al 31 luglio, avevano coinvolto 3.200 persone, mentre nell'intero 2022 i partecipanti erano stati 4.180.





Significativa anche la voce relativa ai sussidi e contributi a lavoratori e aziende: al 30 giugno le richieste erano rispettivamente 1.030 e 217, con un importo 2023 già finanziato, di 530 mila euro per i lavoratori e 147mila per le imprese, in entrambi i casi con un aumento numerico superiore al 25% sul 2022.



Gli Enti bilaterali del terziario si occupano di attività formativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e formazione continua per la crescita professionale, la cultura e lo svago delle persone; Commissioni Paritetiche territoriali di Conciliazione, Arbitrato e Apprendistato; Contributi a favore di aziende e lavoratori.



Uno dei grandi obiettivi è implementare il servizio domanda/offerta di lavoro in tutta la provincia, sia gestendo un rapporto di richiesta tra i candidati e le aziende in maniera continuativa, sia tramite l’organizzazione di eventi dedicati in cui le aziende hanno la possibilità di incontrare più candidati possibili per le loro posizioni aperte. Iniziative di questo tipo hanno già avuto luogo sul territorio, organizzate con Veneto Lavoro e con i Centri per l’impiego di Verona e provincia, e verranno intensificate.



Per quanto riguarda i servizi, è stata firmata un’integrazione all’accordo del 2022 che allarga ancora l’opportunità di richiedere contributi da parte dei lavoratori e dell’azienda con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di utenti possibili.