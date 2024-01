Bando per rigenerare le imprese del comparto turistico ricettivo, incontri sul territorio

La Giunta Regionale del Veneto ha approvato nei giorni scorsi un bando FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) per sostenere l'innovazione nel settore turistico (DGR 1640/2023). Denominato Azione 1.3.8 Fesr, questo bando mira a promuovere e sostenere investimenti nel sistema ricettivo turistico per favorire la rigenerazione e l'innovazione delle imprese, con l'obiettivo di valorizzare turisticamente il territorio. In particolare, il bando punta a incentivare: l'accessibilità, lo sviluppo tecnologico, la transizione digitale ed ecologica nel comparto turistico ricettivo. Gli investimenti possono riguardare anche settori avanzati come la cybersecurity, l'intelligenza artificiale e l'utilizzo di fonti energetiche alternative.



La dotazione finanziaria è di 15 milioni di euro, di cui 6 milioni destinati specificamente alle imprese insediate nei comuni montani.





Il presidente della sezione turismo di Confcommercio Verona e di Confiditer Paolo Artelio commenta con favore il bando, che costituisce la seconda edizione di un intervento già proposto nel 2023 e che ha riscosso grande attenzione e interesse tra gli operatori del settore alberghiero: "Come giustamente sottolineato dall'assessore regionale al turismo e ai fondi UE Caner - sottolinea Artelio - investire nell'innovazione è strategico per rendere le imprese più competitive e all'altezza delle aspettative dei turisti soprattutto in vista dell’ormai imminente Olimpiade Invernale di Milano-Cortina 2026”.



Le domande possono essere presentate dal 25 gennaio 2024, con scadenza alle 17.00 del 11 aprile 2024, con procedura di valutazione con graduatoria, senza click day.

Per informare adeguatamente i titolari delle imprese alberghiere, Confcommercio Verona sta mettendo a punto una serie di incontri sul territorio che prenderanno il via a metà gennaio: date e luoghi verranno comunicati in questi giorni.



Per informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.