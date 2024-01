Contributi per il turistico-ricettivo, primo incontro martedì alle 15.30 a Peschiera del Garda

La Regione Veneto con la DGR 1640/2023 ha pubblicato l’atteso bando per spese che promuovono e sostengono investimenti per favorire la rigenerazione e l’innovazione delle imprese del comparto turistico ricettivo, supportando la maggiore accessibilità, lo sviluppo tecnologico, la transizione digitale ed ecologica. Confcommercio Verona e Confiditer, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, organizzano un incontro gratuito in programma a Peschiera del Garda, martedì 16 gennaio, alle 15:30 presso il Centro Civico Gandini di via Suor Maria Mainenti.

Per riservare la partecipazione, inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.