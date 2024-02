Contributi per l'imprenditoria giovanile, un'occasione da non perdere

La Regione del Veneto conferma l’attenzione per i giovani imprenditori rilanciando, anche per il 2024, il Bando che prevede l'erogazione di contributi alle PMI guidate da “under 35”. "Una opportunità importante per lo sviluppo delle imprese guidate da under 35 in questa difficile fase economica", commenta il presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Verona Luigi Boscolo Bariga. "Invitiamo gli imprenditori del terziario di mercato a contattare Confcommercio per capire come approfittare di questo Bando che si apre a inizio marzo”.

Queste le caratteristiche tecniche del Bando:



SPESE AMMISSIBILI

✅ macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature

✅ arredi nuovi di fabbrica

✅ negozi mobili

✅ autocarri furgonati (con alcuni limiti)

✅ opere murarie e impiantistiche

✅ acquisto software e e-commerce

✅ opere murarie; impiantistica





SOGGETTI BENEFICIARI

Imprenditori e società con una forte presenza giovanile (età 18-35 anni) nel Veneto, pronti a investire in innovazione e crescita.



COSA PREVEDE

Contributo a fondo perduto del 30% della spesa ammessa, con un importo massimo di 51.000 euro per

investimenti fino a 170.000 euro e un minimo di 6.000 per investimenti pari a 20.000 euro



TERMINI PER LA DOMANDA

La domanda, non soggetta a click day, può essere presentata dal 5 marzo 2024

Per maggiori informazioni:

Confcommercio Verona: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - 045.8060801

Confiditer: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - 045.956764

CLICCARE QUI PER VISUALIZZARE LA SCHEDA CON TUTTE LE INFORMAZIONI SUL BANDO