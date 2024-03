Imprese e turismo: venerdì in Confcommercio Verona convegno sulle "innovazioni possibili"

Manageritalia Veneto e Ciset promuovono il progetto quadriennale sul turismo “MANAGER & TURISMO - IL VENETO VERSO MILANO CORTINA 2026", che pone al centro le imprese, il lavoro, il capitale umano. Obiettivo: aiutare le imprese del turismo a essere attrattive per i giovani, con nuovi modelli di business. Quest’anno il tema è focalizzato su "LE IMPRESE E IL TURISMO. LE INNOVAZIONI POSSIBILI”. Il convegno finale si svolgerà a Venezia presso Scuola Grande San Marco giovedì 3 ottobre; in preparazione di tale evento sono previsti due incontri, uno a Verona e uno a Cortina. L'appuntamento veronese è in programma venerdì 15 marzo dalle 10.30 alle 12.30 in Confcommercio Verona (via Sommacampagna 63/H).



Programma:

Illustrazione progetto Manageritalia Veneto progetto “Manager & Turismo”: Lucio Fochesato, presidente Manageritalia Veneto

Presentazione Libro Bianco 2023: Pietro Luigi Giacomon, Manageritalia Veneto

Introduzione al Convegno 3 ottobre 2024: Michele Tamma, presidente Ciset

Contributi:

Prof.ssa Francesca Simeoni, docente Università di Verona

Dott. Paolo Artelio, Presidente di Fipe Confcommercio Verona





