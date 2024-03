Oltre 21 milioni di arrivi nel 2023 in Veneto: 5,4 milioni a Verona che vola a 18,8 milioni di presenze

Turismo sempre più trainante per l'economia regionale: nel 2023, il Veneto ha raggiunto i 21,1 milioni di arrivi e quasi 72 milioni di presenze, con un aumento del 0,9% sul 2019, anno record, confermando la regione al top in Italia. Il ruolo di Verona è sempre più importante con arrivi a quota 5,4 milioni (+12,9% sul 2022 e +7,2% sul 2019) e presenze a 18,8 milioni (+9,8% sul 2022 e +4,4% sul 2019). Le cifre a consuntivo sono state presentate ieri dal presidente della Regione, Luca Zaia. Il 70% dei visitatori è di origine straniera, quota in crescita rispetto al 2022 sia negli arrivi (+24,3%) sia nelle presenze (+13%).

Anche gli ospiti italiani risultano in forte aumento in termini di arrivi, se confrontati con il 2019 (+5,3%), ma non ancora nelle presenze (-4,2%), per la scelta di soggiorni generalmente più brevi. Complessivamente comunque i connazionali che hanno trascorso una vacanza nelle sette province sono numericamente superiori al 2022 (+3,4% degli arrivi), così come i loro pernottamenti (+1%).



Tra i clienti stranieri più affezionati, come sempre, i tedeschi, +11,4% in termini di presenze rispetto al periodo pre-pandemia.



Il Garda rappresenta la meta più ambita (38,4% dei turisti teutonici), seguita da Cavallino Treporti (13,1%), Venezia (10%), Bibione (9,1%), Verona (6,2%) e Jesolo-Eraclea (6,1%). Da segnalare un +8,2% di presenze austriache e il +5,3% di olandesi. C'è stato anche un importante ritorno degli americani (+16,5% sempre rispetto al 2019), che segna l'appeal del Veneto oltreoceano.



"Dobbiamo prepararci", ha detto Zaia "ad affrontare il problema dell'overtourism, lo vediamo a Venezia ma dobbiamo pensare anche ai siti a valenza ambientale e ai circuiti museali".