Contributo regionale per il rinnovamento del parco veicoli aziendale, domande al via

La Giunta Regionale del Veneto ha deliberato uno stanziamento di 6,9 milioni di euro per sostenere, con contributi a fondo perduto, il rinnovamento del parco veicoli delle aziende, con la sostituzione di veicoli inquinanti con altri a basso impatto ambientale. Domanda dal 15 aprile al 14 giugno. Sono beneficiarie le Micro, Piccole e Medie Imprese, con sedi legali ed operative attive in Veneto, iscritte ed attive al Registro Imprese.

Per saperne di più clicca qui





Per informazioni e per assistenza nella presentazione della domanda: 045/956764 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 045/8060814/865 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.