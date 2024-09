Verona diventa sede del Master Food&Wine Tourism Marketing&Comunication di ITS Academy turismo Veneto

ITS Academy Turismo Veneto organizza a Verona un nuovo Master Food&Wine Tourism Marketing&Communication che partirà da ottobre nella sede di Confcommercio Verona. Una nuova sede, assieme a Venezia, che andrà ad aggiungersi alle altre 6 presenti nel territorio: Jesolo, Asiago, Bardolino, Villorba, Abano Terme e Belluno. Il Master biennale di Verona sarà focalizzato sui seguenti aspetti:

- Gestione e comunicazione della ristorazione del futuro con un focus su Food&Beverage Management.

- Promozione del territorio e valorizzazione dell’offerta enogastronomica.

- Menu Engineering applicato alle unità ristorative e alberghiere.

- Strategie di vendita e canali commerciali per lo sviluppo del settore enogastronomico.

Novità Assoluta: Laboratori Tecnologici per tutti i Master. A partire da ottobre 2024, ITS Academy Turismo Veneto introdurrà laboratori tecnologici all’avanguardia disponibili per tutti i 10 master dell’Academy, sviluppati nelle diverse sedi.

Tra i laboratori previsti:



- Digital Marketing: focus su analisi dei dati, intelligenza artificiale e neurowebmarketing, per migliorare il rapporto con la clientela e anticipare le tendenze del mercato.

- Laboratorio Immersivo: realtà virtuale e metaverso per far sperimentare agli studenti contesti di lavoro realistici.

- Smart Tourism Destination: dedicato allo studio e alla progettazione di destinazioni turistiche intelligenti, cruciali per il turismo sostenibile.



Verona, con il suo distretto agroalimentare in crescita, è un punto di riferimento per l’ospitalità legata al turismo enogastronomico e alla produzione vitivinicola. Il corso, integrato con il Wine Hospitality Lab for International Market e supportato dall’Associazione Italiana Sommelier (AIS), esplorerà il mercato del turismo enogastronomico di lusso e internazionale, con tecnologie digitali all’avanguardia per la promozione e vendita di prodotti enogastronomici.



Master Food&Wine Tourism Marketing&Communication si inserisce perfettamente nel contesto descritto dal rapporto di Randstad Research, che analizza le professioni del futuro nel settore turistico. Secondo la ricerca, la digitalizzazione, l'interesse crescente per il turismo esperienziale e la necessità di sostenibilità stanno trasformando il panorama lavorativo italiano.



Il rapporto ha identificato dieci nuove professioni, tra cui il Destination Manager, che dovrà utilizzare tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale e la realtà aumentata per promuovere le destinazioni turistiche in modo innovativo.



“Il nostro master prepara i professionisti a gestire e comunicare l’offerta enogastronomica del futuro, rispondendo alle sfide emergenti e creando esperienze turistiche che siano sia innovative che sostenibili. Con un focus sull'uso delle tecnologie più recenti e sull'attenzione alla sostenibilità, il Master Food&Wine Tourism Marketing&Communication fornisce le competenze necessarie per soddisfare le esigenze mutevoli dei viaggiatori e avere un impatto positivo sulle comunità locali e sul concetto di territorialità”, dichiara il presidente di Fondazione ITS Turismo Veneto Massimiliano Schiavon.



“Ben vengano iniziative formative di alto livello come queste, essenziali per creare i professionisti del domani in un settore, quello del turismo, che oggi ha grande, grandissimo bisogno di personale, soprattutto qualificato: in città, sul lago e nel resto della provincia, mancano all’appello centinaia di lavoratori” sottolinea il presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena.



“Siamo lieti di dare il via a questa partnership con ITS Academy Turismo Veneto e ospitare in Confcommercio Verona un corso che dà lustro alla nostra città e al suo fiore all’occhiello in termini economici, il turismo. Un corso legato a doppio filo a un altro asset strategico per il veronese quello del Food&Wine”, aggiunge il direttore generale di Confcommercio Verona Nicola Dal Dosso.



ITS Academy Turismo Veneto è un percorso di alta formazione post diploma, finanziato dal Ministero dell’istruzione e del Merito nell’ambito del programma NextGenerationEU (PNRR), dai partner della fondazione e supportato dalla Regione del Veneto.

La finestra per la seconda sessione di selezioni è aperta: le selezioni saranno il 17 settembre, presso il Campus di Jesolo. Maggiori informazioni: www.itsturismo.it/iscrizioni