Paolo Artelio vicepresidente amministratore di Fipe Confcommercio

Prestigioso incarico ai vertici nazionali della Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe-Confcommercio) per Paolo Artelio: mercoledì 15 gennaio il presidente di Fipe Verona e Fipe Veneto è stato nominato vicepresidente amministratore. Collaborerà con il presidente nazionale Lino Enrico Stoppani, lombardo, che era stato confermato alla presidenza lo scorso novembre e con il vicepresidente vicario Aldo Cursano, presidente di Fipe Firenze e Fipe Toscana.



Il Consiglio Direttivo ha inoltre scelto sei vicepresidenti senza "deleghe": Matteo Musacci, presidente FIPE Ferrara e FIPE Emilia Romagna, nonché presidente del Gruppo Giovani Imprenditori FIPE nazionale; Riccardo Orlandi, presidente di AIGRIM; Sergio Paolantoni, presidente di FIPE Roma; Maurizio Pasca, presidente FIPE Lecce e del SILB; Antonio Santini, titolare del ristorante “Dal Pescatore” e Vice Presidente esecutivo de “Les Grandes Tables du Monde”; Massimiliano Santoro, CEO Italy F&B di Avolta.



Il nuovo mandato sarà dedicato a rafforzare la rappresentatività di Fipe tra le imprese della ristorazione, dell’intrattenimento e del turismo, il ruolo e il valore di questi settori nel tessuto economico e produttivo italiano. Sempre in occasione del Consiglio Direttivo di insediamento della Fipe, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato i rappresentanti del settore della ristorazione provenienti da tutta Italia, per confrontarsi sulle novità introdotte dal codice della strada e dei riflessi sul consumo di bevande alcooliche.





Durante l’incontro Salvini ha confermato ai presenti che il nuovo Codice della Strada, entrato in vigore il 14 dicembre 2024, non introduce modifiche ai limiti già in vigore e sottolineato come le nuove norme siano state concepite con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale, riducendo gli incidenti e portando i confortanti primi effetti positivi del provvedimento.





“Accogliamo con favore le rassicurazioni del Ministro Salvini riguardo al nuovo Codice della Strada – la dichiarazione di Stoppani e Artelio – È fondamentale per noi poter operare in un contesto normativo che tenga conto delle esigenze delle imprese della ristorazione, garantendo al contempo la sicurezza di tutti. Continueremo a collaborare con le istituzioni per assicurare un equilibrio tra sicurezza stradale e operatività dei nostri esercizi e recepiamo con responsabilità la proposta del Ministro di redigere un protocollo operativo tra i pubblici esercizi italiani e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti“.