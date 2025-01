Confiditer: credito diretto fino a 250mila euro per le imprese veronesi!

Credito “diretto” fino a 250mila euro per le imprese veronesi: Confiditer, la Cooperativa di garanzia collettiva fidi del sistema Confcommercio Verona, mette a disposizione un prodotto erogato dal confidi regionale Fidimpresa Turismo Veneto per le micro, piccole e medie imprese. Si tratta di un finanziamento chirografario a medio termine che può essere richiesto per investimenti produttivi di ogni tipologia (ampliamento dell'attività, innovazione, efficientamento energetico), ma anche liquidità aziendale per sviluppo commerciale, nuove assunzioni, sostegno al capitale circolante e pagamento fornitori. Non è invece concesso per il consolidamento delle passività bancarie o per la loro rinegoziazione.

"Complementare al credito ordinario, questo finanziamento che può arrivare fino a 250mila euro, non necessita né dell’attivazione di nuovi rapporti bancari, né dell'apertura di nuovi conti correnti: un ottimo strumento per le aziende del territorio", spiega il presidente di Confiditer Paolo Artelio.





"Confiditer - aggiunge il direttore generale di Confcommercio Verona e di Confiditer Nicola Dal Dosso - è al servizio degli imprenditori per le informazioni specifiche ma, anche, per un'analisi personalizzata utile per ottimizzare la gestione finanziaria, verificare se si stanno utilizzando linee di credito adatte alla propria operatività, controllare le condizioni dei mutui ed eventuali altre forme di finanziamento in essere".



Gli specialisti di Confiditer sono a disposizione nella sede centrale di Verona (via Sommacampagna 63/H) e in tutte le sedi di Confcommercio Verona della provincia, previo appuntamento. Per informazioni e per fissare un incontro: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , tel: 045/956764.