Ski Club Verona, lo sci veronese torna protagonista con Confcommercio e si prepara alle Olimpiadi

"Verona merita di tornare a recitare un ruolo di primo piano nello sci agonistico". Lo ha detto Stefano Longo, vicepresidente vicario della Fisi nazionale e presidente della Fondazione Cortina in occasione della conferenza stampa di questa mattina in Confcommercio Verona: a un anno dall’avvio delle Olimpiadi invernali 2026, il più antico sci club scaligero - lo Ski Club Verona, fondato nel 1962 - ha presentato questa mattina la sua stagione agonistica 2024-2025 alla presenza di istituzioni, atleti, sponsor.

Un nutrito pool di imprese ha deciso di sostenere l’attività dello Ski Club Verona che è tornato a presentare le proprie squadre giovanili in diversi campionati provinciali e regionali. Ha spiegato il presidente dello Ski Club, Alfredo Salerno: "Abbiamo due squadre di atleti molto giovani ma molto determinati e siamo convinti che, al di là dei risultati che otterranno in pista, queste ragazze e questi ragazzi alla fine del loro percorso avranno assimilato i valori più veri dello sport e della montagna: sacrificio, impegno, valore, amicizia, rispetto, onestà".

Paolo Arena, presidente di Confcommercio Verona ha fatto gli onori di casa: "Verona vuole essere protagonista e non soltanto spettatrice delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi 2026. Abbiamo tutte le condizioni per essere parte attiva di questo evento. Confcommercio è in prima linea nel cercare di portare nella nostra città due eventi qualificanti come le Cerimonie che si terranno in Arena e sarà in prima fila per rendere quei momenti perfetti. Non potevamo quindi non sostenere lo Ski Club Verona che ha i nostri stessi valori".

E' poi intervenuta Adele Biondani presidente del Banco Alimentare Veneto: Fondazione Cortina ha rinnovato la sua collaborazione con Banco Alimentare del Veneto mentre con lo Ski Club Verona, il Banco lavorerà per recuperare gli alimenti non consumati e per promuovere il valore della solidarietà.

Un impegno importante è quello delle aziende sponsor dello Ski Club, un pool di 14 società presenti a vario titolo in questo progetto. In loro rappresentanza la BCC Veneta e CEO Wopta Assicurazioni che sosterranno in particolare la prossima gara del 15 febbraio a Polsa di San Valentino e quella del 23 febbraio a Pampeago.