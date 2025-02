Turismo congressuale: Verona Garda Convention Bureau entra nella rete regionale

Il Venice Region Convention Bureau Network si arricchisce di un nuovo prestigioso ingresso: il Verona Garda Convention Bureau entra ufficialmente nella rete, completando l’offerta della meeting industry veneta. Con questo nuovo tassello, il Veneto si presenta ora con sette Convention Bureau collegati, in grado di coprire l’intero territorio regionale e offrire soluzioni ottimali per il turismo congressuale e fieristico. Il mandato per la gestione del Verona Garda Convention Bureau è stato affidato a un raggruppamento temporaneo d’impresa composto da VeronaUp (capofila del progetto), Veronafiere e Aeroporto Valerio Catullo. L’annuncio è stato dato in occasione della conferenza stampa di presentazione del Venice Region Convention Bureau Network, organizzata dalla Regione del Veneto nell’ambito della Borsa Internazionale del Turismo.



L’adesione al network rappresenta un’opportunità importante per la città di Verona e per l’area del Garda, che si stanno preparando ad accogliere eventi di rilevanza internazionale. Oltre alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, per le quali Verona ospiterà la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici e l’apertura delle Paralimpiadi, il territorio si posiziona come polo di riferimento per eventi culturali, congressuali e sportivi.





Grazie alla sua posizione strategica, al collegamento con destinazioni nazionali e internazionali tramite l’Aeroporto Valerio Catullo, alla rete ferroviaria e autostradale ben sviluppata, Verona e la sua provincia si confermano un hub ideale per il turismo congressuale.



Il Presidente di DVG Foundation, Paolo Artelio, ha sottolineato il ruolo centrale che avrà Verona nelle Olimpiadi: «Il territorio di Verona e del Garda veronese, ma soprattutto la città di Verona, saranno protagonisti della grande sfida legata alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, in quanto la città scaligera ospiterà l’evento cerimoniale di chiusura dei Giochi Olimpici e quello di apertura delle Paralimpiadi».



Il Direttore di DVG, Luca Caputo, ha evidenziato le strategie di sviluppo internazionale: «DVG ha già aperto la strada della promozione verso nuovi mercati internazionali e prodotti turistici legati ai temi della sostenibilità e accessibilità. Con la nascita del Verona Garda Convention Bureau, ci strutturiamo per la prima volta anche per attrarre il turista business».



Secondo Nicola Dal Dosso, Amministratore di VeronaUp, il Convention Bureau sarà un motore di crescita: «Il Convention Bureau è il braccio operativo che consentirà di ottimizzare l’offerta dando visibilità ai maggiori ‘attrattori’ congressuali del territorio veronese, generando importanti ricadute economiche per il territorio».



Il Direttore di VeronaUp, Fabio Turrini, ha analizzato i dati del settore: «L’aumento della domanda di grandi eventi nel turismo congressuale, registrata nel periodo post-Covid, rende fondamentale la nascita di un’offerta aggregata. Nel 2023, Verona e provincia hanno ospitato oltre 7mila eventi con oltre mezzo milione di partecipanti, dati destinati a crescere sensibilmente nei prossimi anni».



Il territorio vanta numeri significativi nel settore dell’ospitalità e del turismo congressuale. Sono oltre 2.000 le strutture ricettive nel solo comune di Verona, con 16.540 posti letto e un totale di 130.000 in tutta la provincia. Il sistema fieristico conta 1 grande polo espositivo con 2 centri congressi e 12 padiglioni, che organizza 48 esposizioni in Italia e 24 all’estero, oltre a 300 congressi e 14.000 espositori, il 19% dei quali stranieri. Il fatturato complessivo del settore fieristico veronese raggiunge 86 milioni di euro.





Verona e provincia offrono più di 50 location ricettivo-congressuali, con 280 sale da 10 a 900 posti, per un totale di 14.000 posti complessivi. Inoltre, si contano 28 tra centri congressi e dimore storiche, con 75 sale che possono ospitare da 10 a 2.000 persone, per un totale di 15.000 posti disponibili.

Con la nascita del Verona Garda Convention Bureau, il Veneto si dota di una struttura ancora più solida e integrata per attrarre eventi internazionali e rafforzare la propria posizione nel turismo congressuale e fieristico.