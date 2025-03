L'Opportunities Business tour venerdì mattina fa tappa in Confcommercio Verona

Fa tappa in Confcommercio Verona il "business tour" organizzato insieme a Confiditer per presentare le opportunità offerte dagli ultimi bandi regionali legati a iniziative su innovazione e sostenibilità e non solo: si parlerà infatti di contributi per favorire accessibilità, sostenibilità, digitalizzazione delle strutture ricettive, di bandi per l’efficIentamento energetico delle piccole e medie imprese, del bando, in uscita, per le imprese femminili, ma anche del finanziamento del ministero dello Sviluppo Economico, curato direttamente da Confiditer, che si configura quale ulteriore opportunità di credito complementare al sistema bancario. L'appuntamento è per venerdì 14 marzo a Verona, nella sede di Confcommercio Verona (Via Sommacampagna, 63/h) dalle 11 alle 12.

