Stefano Brusco vicepresidente dei Giovani di Federalberghi Veneto

L’imprenditore Stefano Brusco, albergatore associato a Federalberghi Confcommercio Verona, è stato eletto vicepresidente dei Giovani Albergatori del Veneto nel corso dell’assemblea straordinaria in cui è stata scelta la squadra che affiancherà la neo-presidente Letizia Boscariol, albergatrice di Bibione. Vicepresidente vicario è Giovanni Maregotto di Federalberghi Terme Abano Montegrotto. L’incontro di insediamento si è svolto nella sede dell’Associazione Jesolana Albergatori.

Tra i presenti, anche il massimo esponente di Federalberghi Veneto, Massimiliano Schiavon, e il presidente nazionale dei Giovani Albergatori, Fabio Raimondo.

“Accolgo con soddisfazione questa nomina, che garantisce una meritata rilevanza a Verona nel contesto regionale, in un momento particolarmente delicato per la categoria – il commento di Brusco, classe 1988, esponente della quarta generazione nell’omonimo hotel di Caldiero –. Il problema più importante che la nostra categoria, e in particolare noi giovani albergatori, ci troviamo ad affrontare riguarda il reperimento di personale: per questo Federalberghi Veneto ha avviato un rapporto forte con gli ITS e le scuole superiori. Questo è un mestiere che richiede grande passione, ma che può dare grandi soddisfazioni”.





“Le aspettative nei confronti di questo nuovo gruppo sono importanti, per un turismo in forte cambiamento, che ci porta ad affrontare nuove sfide – ha detto Schiavon –. C’è bisogno di menti giovani e fresche che sappiano interpretare questi cambiamenti trasformandoli in progettualità. A loro vengono chieste fondamentalmente tre cose: passione, coraggio e visione”.





Soddisfazione viene espressa anche dai vertici di Confcommercio Verona, di cui Federalberghi è una delle componenti di maggior rilievo: “Una nomina che è anche un riconoscimento all'impegno e al lavoro portato avanti quotidianamente dal nostro sistema per supportare e tutelare gli imprenditori del terziario di mercato e del turismo”, il commento del presidente Paolo Arena e del direttore generale Nicola Dal Dosso. “Congratulazioni a Stefano e buon lavoro!”.