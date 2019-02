CONFTRASPORTO A TRANSPOTEC: SICUREZZA, SOSTENIBILITA', SISTRI, NUOVE TECNOLOGIE

Conftrasporto, la Confederazione dei trasporti di Confcommercio, sarà presente a Transpotec, il Salone dei trasporti e della logistica in programma a Verona dal 21 al 24 febbraio. Fra i temi in programma, la cancellazione del Sistri e il nuovo sistema elettronico per la tracciabilità dei rifiuti, la sostenibilità ambientale dei mezzi di trasporto, con le novità apportate dalle nuove tecnologie, la formazione professionale e la sicurezza sulle strade.

Numerosi gli appuntamenti in programma:



21 FEBBRAIO

- Alle 15,30 – Il primo appuntamento dello spazio Scania sarà dedicato al trasporto sostenibile: il presidente Fai-Conftrasporto Paolo Uggè sarà tra i protagonisti del settore che si confronteranno sull’impegno del mondo associativo nel guidare il cambiamento verso un futuro sostenibile.



22 FEBBRAIO

- Alle 11.00 le nuove frontiere dei carburanti saranno tema di un convegno promosso dalla Fai-Conftrasporto sull’alternativa del gas naturale liquido (lng) nel trasporto su gomma. Tra i relatori, il vicepresidente di Fai-Conftrasporto Natalino Mori.

- Alle 14.30, nella sala 3 del Centro Servizi Bra (collegamento padd. 9-10 - 1° piano), “Fai nella scuola per far crescere la cultura del trasporto e della logistica”, è il tema dell’incontro tra gli studenti dell’Itis Leonardo Da Vinci di Parma, il presidente Fai Paolo Uggè e il segretario generale Andrea Manfron.



23 FEBBRAIO

- Alle 10.30 convegno sull’avvio del nuovo progetto formativo 2019-2020 dell’Albo degli autotrasportatori, dal titolo “Sicurezza, formazione, regolarità, le sfide dell’autotrasporto italiano”. Parteciperà tra gli altri il presidente della Fai-Conftrasporto Paolo Uggè. L’iniziativa, incentrata sul Progetto Giovani partito nel 2017, si svolgerà nella sala Donizetti del padiglione 6.

- Alle 14.30, l’abolizione del Sistri sarà il tema di una tavola rotonda organizzata da Conftrasporto e Fai (sala Donizetti) sull’istituzione del nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Introdurrà i lavori il vicepresidente di Confcommercio e Conftrasporto Paolo Uggè. Relatori, Eugenio Onori, presidente del Comitato nazionale dell’Albo dei gestori ambientali; Ilde Gaudiello, dirigente del ministero dell’Ambiente; Marco Casadei, segretario dell’Albo dei gestori ambientali Veneto; Giovanni Paone di Assintel-Confcommercio, Luigi Dean, per l’impresa Ispef di trasporto rifiuti del Friuli, e Antonio Macera, rappresentante del ministero dei Trasporti nel comitato Albo dei gestori.