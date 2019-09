CORRISPETTIVI TELEMATICI OBBLIGATORI DAL 2020, INCONTRI GRATUITI SUL GARDA

Confcommercio Verona organizza due incontri gratuiti sul territorio gardesano (il 30 settembre ad Affi nella sede di Confcommercio, il 2 ottobre a Torri del Benaco nell'Auditorium San Giovanni, sempre dalle 15 alle 16.30) per spiegare alle imprese il nuovo obbligo della memorizzazione e della trasmissione telematica dei corrispettivi, che dal primo gennaio 2020 riguarderà tutte le aziende che emettono scontrini o ricevute fiscali.



La disposizione, che era già scattata lo scorso primo luglio per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400mila euro, stabilisce che i corrispettivi debbano essere obbligatoriamente certificati attraverso un registratore telematico, o comunque debbano viaggiare su un canale telematico che consenta al Fisco di avere a disposizione i dati delle vendite effettuate, con la conseguenza che le ricevute e gli scontrini emessi con i tradizionali registratori di cassa non saranno più considerati validi ai fini fiscali.





Gli incontri, curati dagli esperti di Confcommercio Verona, registreranno la presenza di funzionari di Confidi Veneto e degli Enti Bilaterali in modo da offrire ai presenti una panoramica completa e chiarire tutti i dubbi in merito spiegando alle imprese come affrontare al meglio il nuovo adempimento normativo. Per partecipare, cliccare qui per accedere al format.