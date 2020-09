CONFCOMMERCIO VERONA INDICA SEI PRIORITA' ALLA REGIONE PER CONTINUARE A CRESCERE

Dopo le elezioni che hanno sancito la netta vittoria del Governatore uscente Luca Zaia, riconfermato a furor di popolo, Confcommercio Verona "firma" una serie di richieste alla Regione per continuare a far crescere territorio ed economia. I punti vengono così riassunti dal presidente Paolo Arena: interventi mirati per la promozione e il turismo, in grave crisi soprattutto nelle città d'arte come Verona; sostegno all'innovazione, anche digitale, delle Pmi; miglioramento delle infrastrutture "fisiche" e digitali (il Veneto non ha una banda ultra larga all'altezza); riduzione dell'inquinamento e dell'utilizzo del suolo con uno stop a ulteriore grandi insediamenti distributivi.



E ancora, un piano regionale delle città per avviare processi di rigenerazione in sinergia con i Distretti del commercio; valorizzazione della formazione e dell’apprendistato per qualificare il mondo del lavoro.