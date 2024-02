Bando per l'innovazione nel turistico-ricettivo, venerdì mattina incontri a Malcesine e Torri del Benaco

Proseguono gli incontri sul territorio organizzati da Confcommercio Verona e Confiditer per approfondire i contenuti del Bando regionale dedicato alle spese inerenti investimenti per favorire la rigenerazione e l’innovazione delle imprese del comparto turistico ricettivo, supportando la maggiore accessibilità, lo sviluppo tecnologico, la transizione digitale ed ecologica. Vi aspettiamo, insieme a Federalberghi Garda Veneto, venerdì 9 febbraio alle 10.30 a MALCESINE, presso Palazzo dei Capitani, via Capitanato; oppure a TORRI DEL BENACO, presso Auditorium San Giovanni.

Potete riservare la Vostra partecipazione compilando il form accessibile cliccando qui