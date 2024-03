Progetto Novis, assegnazione di una borsa di ricerca della durata di sei mesi

Bando di selezione per l'assegnazione di una borsa di animazione territoriale nell'amvito del Progetto N.O.V.I.S (Nuove Opportunità per Valorizzare Investimenti professionali e Sistemi retributivi di egual valore di genere nel veronese) - Dgr. 1522/2022 Regione del Veneto - P.A.R.I. Progetti e azioni di rete innovativi per la parità e l’equilibrio di genere. La borsa di ricerca, della durata di sei mesi - da aprile 2024 a settembre 2024 - ha l’obiettivo di supportare e coordinare le azioni pilota di sperimentazione dei modelli di contrasto alla disparità di genere e retributiva, in particolare nei quattro ambiti di presidio della rete: scuola, gestori politiche attive per il lavoro, imprese e professionisti, associazioni datoriali e sindacali.

Cliccare qui per scaricare il bando