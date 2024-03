Nasce l'Academy di Terziario Donna: martedì 12 marzo il lancio

Nasce l'Academy di Terziario Donna Confcommercio Verona: un progetto articolato in una serie di incontri su temi legati all'imprenditoria aperti a tutti, socie e non, donne e uomini, per fornire gli strumenti utili per essere competitivi in un mercato sempre più complesso. Dalla gestione aziendale alla finanza, dai nuovi modelli d'impresa all'innovazione, l'Academy vuole essere una "cassetta degli attrezzi" a disposizione di imprenditori e professionisti. Il percorso sarà presentato dalla presidente di Terziario Donna Confcommercio Roberta Girelli in occasione dell'incontro "Il ruolo delle donne nell'imprenditoria veronese: evoluzione e prospettive" in programma martedì 12 marzo, dalle ore 18 alle 20, nella sede di Confcommercio Verona.

Sarà l'occasione per una riflessione sul ruolo delle donne nel sistema economico ed imprenditoriale, anche alla luce delle novità normative quali la LR3 15/02/2022 Regione Veneto, e della Certificazione di Parità UNI/PdR 125:2022.

L'evento rientra nel progetto Novis (Nuove opportunità per valorizzare investimenti professionali e sistemi retributivi di egual valore di genere nel veronese): oltre a Roberta Girelli, interverrà Nicoletta Ferrari, della Fondazione Marisa Bellisario di Verona.

