Giornata dell'Albergatore, riflettori su turismo sostenibile nelle città e promozione

Sala congressi di Eataly Verona gremita per la Giornata dell'Albergatore 2024 di Federalberghi Confcommercio Verona che si è svolta ieri pomeriggio con il titolo "Essere la città: vita e sviluppo delle città turistiche”. Un' occasione di confronto per gli albergatori veronesi (e non solo) sui temi della promozione, dell’innovazione e della sostenibilità dei flussi turistici. Sono intervenuti, in diverse sessioni, Giulio Cavara, presidente di Federalberghi Verona; Luca Caputo, direttore di Verona&Garda Foundation; la vicepresidente della Regione Veneto, Elisa De Berti: Paolo Arena, presidente di Confcommercio Verona, insieme al Comandante di Polizia Locale Luigi Altamura; Josep Ejarque, amministratore FTourism & Marketing; Carlotta Ferrari, presidente Convention Bureau Italia; Gabriella Gentile, presidente Federcongressi; Cecilia Gasdia, sovrintendente Fondazione Arena; Francesco Moneta, fondatore di Round Table; Francesco Bechi, presidente Federalberghi Firenze; Alessandro Nucara, direttore generale Federalberghi; Agostino Petrillo, professione associato Politecnico di Milano; Marta Ugolini, assessore al turismo e cultura del Comune di Verona.



Tra i temi trattati, la qualità della vita nelle città, idee e soluzioni per le città, il valore dell'Arena Opera Festival, la promozione delle città d'arte, il potenziale dei congressi per un turismo di qualità.



"Un incontro in cui abbiamo parlato del futuro del turismo ma anche di Verona più in generale, con un taglio d'interesse anche per residenti, commercianti, tutti coloro che vivono il centro, le periferie, la provincia", ha detto il presidente di Federalberghi Confcommercio Verona Giulio Cavara. "C'è sempre più voglia di viaggiare, ma c'è anche una forte concorrenzialità che dovrebbe rientrare in un regime comune all'insegna del motto stesso mercato stesse regole".



"Verona e provincia esprimono un'offerta ricettiva di altissimo livello grazie a professionisti di settore di primo piano", il commento del presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena. "Dopo lo stop forzato del Covid il turismo ha ripreso alla grande, l'accoglienza è un asset fondamentale della nostra economia: serve una strategia definita per continuare a crescere nel segno della qualità e nel rispetto della necessaria sostenibilità. Siamo pronti a fare la nostra parte".



Nel corso della Giornata è stato consegnato un riconoscimento all'albergatore Giovanni Zenatello, nipote dell'ideatore del Festival lirico che portava il suo stesso nome.